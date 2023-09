“Io non devo fare inviti a nessuno. Da qui va un messaggio di affetto a Marta Fascina che e’ stata accanto a Berlusconi con una fedelta’, un affetto, un amore che ancora le causano un grande dolore. Quindi, in qualsiasi momento Marta Fascina vorra’ unirsi a quella che e’ la sua famiglia politica, sara’ per noi una gioia”. Risponde cosi’ Maurizio Gasparri, a margine del ‘Berlusconi day’ a Paestum, ai cronisti che gli chiedevano se avesse voluto rivolgere a Marta Fascina un invito a tornare in campo. “Dovra’ decidere lei tempi e modalita’ – aggiunge il vicepresidente del Senato – perche’ tutti abbiamo sofferto per questa perdita immensa. Immagino che lei, che e’ stata accanto a Berlusconi in questi anni con grande dedizione e affetto, sia ancora molto colpita da questo evento. Sara’ lei a doverlo decidere, noi non dobbiamo fare appelli e niente a nessuno”. “Lei e’ un riferimento umano di affetti di una comunita’ in cui svolge anche un ruolo politico. Quando se la sentira’, mi auguro presto per lei perche’ l’insegnamento di Berlusconi e’ quello di andare avanti e di proporsi, quindi lei, che e’ stata accanto al presidente, trovera’, mi auguro presto, la forza di svolgere anche un ruolo di primo piano. E’ lei che deve deciderlo”, conclude Gasparri.