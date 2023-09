“Gia’ oltre tremila registrati. Un successo senza precedenti che fa dell’evento di Paestum la piu’ grande manifestazione mia organizzata da un partito politico in Campania. Sono arrivati da ogni parte di Italia per partecipare alla tre giorni e l’affetto dei militanti e simpatizzanti verso Silvio Berlusconi non ha davvero limite. Sono arrivati quadri, disegni, storie, messaggi, sculture per omaggiare Il nostro presidente a dimostrazione di quanto affetto ci sia nei suoi confronti. Siamo davvero soddisfatti per la partecipazione spontanea che ha travolto di entusiasmo Paestum”. A dirlo, Fulvio Martusciello, a capo della delegazione FI al Parlamento europeo e coordinatore del partito in Campania, che ha organizzato il Berlsconi Day.