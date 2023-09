di Erika Noschese

Non ha perso tempo il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio che, dopo lo scandalo delle social card e le dimissioni dei tre assessori coinvolti, ha ricompattato la giunta. Ieri mattina, a Palazzo di Città, la presentazione della nuova squadra con i tre nuovi ingressi che hanno sostituito Mimma Lamberti, Renato Guerritore e Umberto Iannotti coinvolti nello scandalo delle social card. Così, in giunta entrano Clotilde Supino, 52 anni, avvocato, espressione di Nocera Città Solidale, il gruppo più a sinistra della maggioranza che amministra la città. Al neo assessore la delega a diritti e politiche del lavoro, quartieri, partecipazione civica e contenzioso. Assessore agli affari generali, trasparenza, digitalizzazione, servizi cimiteriali Francesco Cicalese, 57 anni, laurea in farmacia, imprenditore, indicato proprio dal primo cittadino. La delega di vice sindaco è stata conferita invece a Giancarlo Pagliuca, 42 anni, commercialista al quale sono andate anche le deleghe allo sviluppo commerciale, movida, sport ed eventi. L’Assessore Pagliuca è espressione del Psi: «Giancarlo Pagliuca, amico e compagno di lunga data, è il nuovo Vice Sindaco del Comune di Nocera Inferiore, con deleghe al commercio, movida, sport, eventi e spettacolo. A Giancarlo un grande augurio di buon lavoro», ha dichiarato il segretario nazionale del partito Enzo Maraio.

Dottor Pagliuca, da poche ore assessore e vice sindaco della giunta De Maio. Una esperienza nuova per lei…

«Onorato dell’indicazione proposta dalla mia formazione politica,il Psi e della fiducia che mi ha accordato il Sindaco De Maio. Amo la mia città e metterò impegno e passione in una esperienza nuova e sicuramente esaltante. Sottrarrò tempo alla mia famiglia ed al mio lavoro. Sono sicuro che amici, consiglieri e colleghi mi saranno vicino».

Sviluppo commerciale, movida, sport ed eventi le deleghe a lei conferite. Quali le sue priorità?

«Si tratta di deleghe importanti. Gli argomenti di cui mi occupo sono di fondamentale importanza per la vita della città ed il suo sviluppo. Nocera è una città produttiva, ricca di attività commerciali. Un riferimento per giovani che da diverse località frequentano i locali di qualità e di tendenza. Per la Nocerina si prospetta un buon campionato. Sarò vicino alla squadra sicuramente ma mi occuperò anche di altri sport che meritano spazi ed attrezzature».

Espressione del Psi, oggi i socialisti contano una presenza importante nell’amministrazione De Maio. Cosa si aspetta dal partito?«Ho bisogno sicuramente del contributo del mio Partito. Il Psi ha una storia e merita una prospettiva di crescita. So di poter contare sull’apporto di idee e di proposte di dirigenti ed attivisti e consiglieri che stimo molto».

Il suo ingresso in giunta dopo lo scandalo che ha coinvolto tre ex assessori. Cosa si sente di dire?

«Sono sicuro che non era intenzione degli ex Assessori utilizzare un benefit. Sono dispiaciuto per loro. Respingo ogni strumentalizzazioni ed auspico un recupero di persone rispettabili sul piano personale e professionale».

Quali gli obiettivi a medio e lungo termine?

«Prima l’ascolto di categorie e associazioni. Insieme possiamo indicare prospettive per un settore vitale. Con i titolari di locali dobbiamo definire progetti capaci di rendere attrattiva la nostra città. Gli eventi che immagino tendono a recuperare una storia affascinante di una città ricca di tradizioni.Possiamo contare su eccellenze nel settore della trasformazione di prodotti di qualità e nel campo enogastronomico vantiamo operatori di comprovata esperienza e di successo. Nello sport bisogna mettere a punto un piano di razionalizzare e potenziamento dell’impiantistica sportiva».

I giovani hanno bisogno di spazi per poter praticare l’attività sportiva. Da dove parte?

«I giovani sono al centro della mia attenzione. Servono luoghi di aggregazione, spazi qualificati per rispondere al bisogno di vita collettiva di comunità. Più spazi sportivi e culturali meno vita di strada».

Dopo la pandemia il commercio ha subito un crollo, oggi c’è una lenta ripresa ma non basta. Quali le iniziative da poter mettere in campo?

«Iniziative di supporto alle attività commerciali con il contributo delle loro Associazioni. Ascolterò tutti e raccoglierò idee e proposte. Nocera Inferiore è capitale di un’immensa area metropolitana e sarà un riferimento per l’intero Agro».