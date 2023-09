Un curioso destino sembra accompagnare la scelta delle strutture sportive per la Salernitana .

Dopo la “ scoperta “ che l’area del Volpe era in una zona a serio rischio idrogeologico, anche l’attuale scelta di terreni sulla litoranea di Pontecagnano e’ accomunata dallo stesso destino .

Niente di definitivo , per fortuna e’ stato deciso : e’ prevista una riflessione di quattro mesi sulla decisione finale .

Ma quattro mesi sembrano eccessivi per poter visionare la carta del rischio idrogeologico del Comune di Pontecagnano , a disposizione del pubblico negli Uffici Comunali .

Da una semplice visione di tale documento , balza agli occhi che l’intera area prescelta e’ addirittura al centro di un’ “ Area inondabile “ .

Con tutti i divieti ed i rischi conseguenti , divieti che si aggiungono a quelli del vincolo paesaggistico presente nella stessa area .

Rischi e divieti che impattano negativamente su richieste di modifica del territorio interessato e ne pregiudicano, in ogni caso, ogni forma di finanziamento .

D’altra parte tale situazione di divieto e di pericolo e’ immediatamente riscontrabile da una , anche sommaria, visione dei luoghi : ci si e’ chiesto perche’ , negli ultimi 70 anni, nessun intervento ( legittimo ) e’ mai stato effettuato nella suddetta “ Area iniondabile ? “