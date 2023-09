di Oreste Mottola

Al “Ranch Santomauro” di Capaccio Paestum sono abituati a fare i miracoli. Si inizia però dai casi difficili: Lezioni di equitazione per tutte le età; Pensione cavalli; Addestramento; Recupero cavalli problematici: Un lavoro duro e difficile che poi emerge in un nome, quello del diciottenne Clara Santomauro, il talento capaccese capace di confermarsi ad alti livelli nella disciplina equestre Monta da Lavoro Tradizionale. Clara, 18 anni, cresciuta con il team Santomauro, ranch di famiglia, si è laureata campionessa europea ai campionati che si sono tenuti all’Equestrian Center di Arezzo. Il primo posto assoluto è arrivato grazie alla somma dei punteggi ottenuti nelle categorie Addestramento, Attitudine, Velocità e Sbrancamento. Gradino più alto del podio che assume ancora più valore per Clara, perché conquistato con la maglia della Nazionale italiana. Ancora una prestazione super di Clara Santomauro,Si chiude così un mese di settembre eccezionale per la cavallerizza di Capaccio Paestum, capace di ottenere ottimi risultati ai campionati italiani con il padre Canio. “Un altro traguardo aggiunto ai già innumerevoli successi sia in equitazione che nella vita. Spero che sia d’esempio ai tanti giovani che si avvicinano alle discipline equestri. Il corretto lavoro, dedizione, passione, costanza, sudore, sacrifici hanno portato a tutto questo. Violino, gran cavallo, addestrato da Santomauro Canio è stato il perfetto compagno per la realizzazione di quest’altro sogno”, ha commentato il Responsabile regionale della MDLT, Giuseppe Caprio. ll Ranch Santomauro, gestito da Canio Santomauro, Ornella Basso e Clara Santomauro è il fiore all’occhiello della Monta da Lavoro Tradizionale campana e, che la famiglia, nell’ambito della disciplina equestre, ha raccolto una vita di successi.