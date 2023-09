Si dice “soddisfatto” di quanto fatto nei cinque anni da prefetto di Salerno, pur consapevole che “il nostro e’ un lavoro che deve continuare quotidianamente per cercare di risolvere i problemi della popolazione”. Francesco Russo lascia il capoluogo di provincia campano per andare a guidare la Prefettura di Bari. A Salerno era arrivato nel luglio 2018, e in una delle province piu’ vaste d’Italia, ha dovuto fronteggiare gli sbarchi dei migranti, l’emergenza Covid, diversi interventi di Protezione civile, e il coordinamento del piu’ grande piano di evacuazione (circa 36mila persone) mai realizzato in Italia per il disinnesco di un ordigno bellico della seconda guerra mondiale a Battipaglia nel settembre 2019. “Sono particolarmente contento delle attivita’ delle forze di polizia e della partecipazione da parte delle varie istituzioni pubbliche e degli enti del terzo settore che ci supportano costantemente e in tanti momenti complicati. Penso agli sbarchi dei migranti, agli interventi di Protezione civile”, dice Russo. “Salerno e’ una citta’ che deve essere curata con grande attenzione, una citta’ preziosa. Quindi, deve essere custodita. Vedo che ci sono tanti lavori in giro per renderla piu’ fruibile. La vorrei un attimino piu’ pulita, devo dire la verita’, e lo dico da cittadino, piu’ che da prefetto”, aggiunge. Russo anticipa di essere entrato gia’ in contatto con la Prefettura di Bari. A Salerno, tra pochi giorni, arriva Francesco Esposito, attuale prefetto di Lucca