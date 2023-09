“Abbiamo presentato una proposta di legge volta a rafforzare l’ancoraggio costituzionale dell’Italia all’ordinamento europeo, per chiarirlo e precisarlo nell’articolo 11 della Costituzione, con un riferimento espresso alla partecipazione dell’Italia all’ordinamento europeo”. Lo ha detto il deputato Pd, Piero De Luca, primo firmatario della Pdl sull’appartenenza dell’Italia all’Ue in Costituzione, in corso a Montecitorio. “La nostra proposta di legge costituzionale mira a rilanciare l’impegno verso un percorso riformatore costituente in Europa. Le ultime due emergenze, quella sanitaria del covid e quella della guerra in Ucraina, hanno fatto riemergere con grande forza l’esigenza di rilanciare il percorso europeo, di fronte a un governo che continua a tenere forme di ambiguità rispetto al tema della collocazione europeista”.