Da anni la pallavolo salernitana non esprime più realtà ai massimi livelli. In questa stagione anche la provincia non è rappresentata nei campionati nazionali, sia maschili che femminili. Sono lontani i tempi della gloriosa Indomita Salerno, una delle società più longeve del volley nazionale. Fu fondata nel dopoguerra da un gruppo di appassionati e, tra questi, c’era anche Matteo Senatore, pioniere della pallavolo salernitana. Dal 1950, quando l’Indomita cominciò il suo viaggio sportivo giocando anche sul campo scoperto del Dopo Lavoro Ferroviario prima di trasferirsi nell’attuale palestra intitolata proprio a Matteo Senatore, fino al 1994, l’anno della scomparsa di don Matteo, la famiglia Senatore è stata al servizio dello sport cittadino. Tanta passione e sacrifici e generazioni di salernitani che hanno indossato con fierezza la maglia dell’Indomita. Il ricordo di Matteo Senatore è ancora vivo e, a distanza di quasi trent’anni, il Premio a lui intitolato è l’occasione per discutere di questo sport, del suo futuro ma anche per ricordare la figura di un grande dirigente sportivo. Al Comune di Salerno, in occasione della consegna dei riconoscimenti, era presente anche il presidente regionale della FIPAV Campania Guido Pasciari che ha puntato l’indice sulla mancanza di impianti sportivi nel capoluogo. “Sarebbe bello poter far arrivare una Nazionale a Salerno, per farlo occorre un palazzetto all’altezza della situazione. Quando ci sarà prometto che il Trofeo Matteo Senatore potrebbe essere assegnato in una partita con gli azzurri in campo”. A Palazzo di Città erano presenti alcuni dei figli di Matteo Senatore, Antonio, Vincenzo, Luigi, Anna e Rosaria. “E’ bello sapere che la città ricorda ancora nostro padre che ha fatto tanto per la pallavolo e lo sport salernitano”. Questo l’elenco dei premiati: Umberto Capolongo (dirigente), Asd Volley Battipagliese (società), al giornalista Eugenio Sorrentino (storia), Marco Spirito (atleta, protagonista della storica promozione dell’Indomita in A2 nel 1979), Massimo Pessolano (arbitro), Luigi Russo (allenatore), Martina Ferrara, oggi in A1 con il Volley Roma (atleta).