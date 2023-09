Si comincia venerdì pomeriggio alle 15.30 con l’esecuzione dell’Inno d’Italia e quello d’Europa interpretati dal coro del conservatorio di Salerno. Poi salirà sul palco l’attore Giancarlo Gannini che ”presterà” la sua voce per rievocare lo storico discorso di Silvio Berlusconi a Capitol Hill davanti al Congresso nazionale Usa nel marzo del 2006. Seguirà il primo dibattito della giornata, intorno alle 16.30, sul ‘ruolo dell’Italia in Europa e nel mondo’ con il segretario nazionale Antonio Tajani, il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo e l’ad dell’Enel, Flavio Cattaneo. Il programma del B day di Paestum è stato completato. Il titolo-slogan della kermesse è ‘Una grande storia, un futuro di libertà’ con in primo piano il logo forzista e la scritta ‘Berlusconi presidente’. Nella tre giorni ci saranno vari ‘momenti’ commemorativi del Cav, a cominciare da quello sportivo, previsto alle 17 con Adriano Galliani (ora candidato del centrodestra alle suppletive di Monza) che ricorderà il ‘Grande Milan di Berlusconi’, quello stellare dell’epoca Sacchi. Dopo la rievocazione rossonera, spazio ai ricordi con ‘Caro presidente…’ di Tony Capuozzo. E ancora: ‘Formidabili quegli anni’ con il ministro delle Riforme Elisabetta Alberti Casellati, l’ex presidente di Confindustria, Antonio D’Amato, Paolo Del Debbio, Rita Dalla Chiesa e Stefania Craxci. Il ‘momento musicale’ si intitola ‘Berlusconi e la musica’ e verrà dato il microfono ad Albano e Katia Ricciarelli. La prima giornata si chiuderà con ‘un ricordo commosso, uno sguardo al futuro’ nel piazzale dell’hotel Ariston, location scelta per l’evento.