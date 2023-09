Un camion, per cause ancora non chiare, ha investito un ciclista. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all”ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno, le sue condizioni sono gravi. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche i volontari di Strade Sicure. Non sono ancora state chiarite le cause che hanno portato all’impatto tra il mezzo pesante e la bicicletta.