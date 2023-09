Aveva due grandi passioni Antonio Senatore il 18enne morto in un incidente stradale mentre era in scooter tra Cava e Vietri: la Salernitana, di cui era un grande tifoso e la musica come raccontato sulla pagina social della scuola Alfano I di Salerno. Sulla pagina facebook “Vietri supporter” tanti i messaggi di cordoglio ed una foto che ritrae Antonio con uno stendardo granata. Toccanti i messaggi di quanti lo conoscevano. Incredulità e dolore nei commenti sulle pagine della scuola frequentata dal giovane di Vietri sul Mare strappato prematuramente all’affetto dei suoi cari e di quanti lo conoscevano

Secondo le ricostruzioni, il giovane erain sella al suo scooter quando per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del ciclomotore e sarebbe finito contro una vettura che percorreva la strada in direzione opposta.