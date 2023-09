Ancora una volta la Salernitana ha mancato l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Contro il Frosinone è arrivato il terzo pareggio stagionale per i granata che non vincono dal 27 maggio contro l’Udinese (serie aperta di sei partite). – La Salernitana non ha trovato la vittoria nelle prime cinque partite in tre delle ultime quattro stagioni disputate in Serie A – nel dettaglio, sulle 20 partite del parziale considerato l’unico successo dei granata è un 4-0 sulla Sampdoria nell’agosto 2022, con Davide Nicola in panchina (8N, 11P). In tutte le gare di questa stagione la Salernitana è sempre andata in svantaggio mentre quella contro il Frosinone è l’ottava partita consecutiva con almeno un gol al passivo: l’ultimo clean sheet risale alla gara vinta contro l’Atalanta. Dopo 250 minuti di digiuno la squadra granata ha ritrovato la via del gol grazie a Cabral, al primo centro stagionale. Per il capoverdiano è il secondo gol italiano dopo quello realizzato con la maglia della Lazio contro il Verona nella stagione 21/22. Cabral ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia della Salernitana al 12° tiro effettuato in questa stagione, di cui cinque nello specchio della porta e dopo aver colpito anche tre legni (più di ogni altro giocatore nel torneo). Con la sostituzione di Matteo Lovato al minuto 85’, Antonio Candreva è diventato l’unico giocatore di movimento della Salernitana sempre titolare e mai sostituito in queste prime cinque giornate di campionato, con 450 minuti disputati su altrettanti disponibili. Secondo pareggio per il tecnico portoghese contro il Frosinone con un bilancio che si completa con una vittoria casalinga mentre nelle sfide dirette contro Di Francesco sale a tre il conto dei pareggi, primo in casa, con una statistica che comprende anche due vittorie per Paulo Sousa. Questa di venerdì è stata invece la prima volta di Di Francesco contro la Salernitana. Paulo Sousa (148) è vicino a raggiungere i 150 punti conquistati da allenatore in Serie A – fin qui in 97 match ha registrato 38 vittorie, 34 pareggi e 25 sconfitte. Quattro vittorie, dodici pareggi e cinque sconfitte è il bilancio di Paulo Sousa fin qui sulla panchina granata. Secondo pareggio per i granata con il signor Piccinini di Forlì con un bilancio che comprende anche due sconfitte e quattro vittorie. Terzo pareggio, arrivati tutti con il risultato di 1-1, tra le due squadre. Il bilancio dei precedenti si completa con nove vittorie della Salernitana e due successi ospiti. In casa contro i ciociari la squadra granata ha sempre segnato almeno una rete.