Antonio Senatore era a bordo del suo scooter e stava percorrendo la strada che da Cava de’ Tirreni conduce a Vietri Sul Mare il comune dove il giovane studente viveva insieme alla sua famiglia. La scorsa notte, per cause in corso di accertamento, il 18enne ha perso il controllo del mezzo che, scivolando sull’asfalto, è finto contro una vettura che proveniva in senso contrario. L’incidente è avvenuto all’incrocio che immette in località Surdolo. Il ragazzo, tifosissimo della Salernitana, è morto sul colpo mentre l’altra persona che viaggiava sullo scooter non ha riportato gravi ferite. Tra i tanti messaggi di cordoglio quelli di Giovanni De Simone, il sindaco di Vietri sul Mare, la città costiera dove la famiglia della vittima è molto conosciuta e da parte del Liceo Alfano I di Salerno, la scuola frequentata da Antonio Senatore.

I MESSAGGI DI CORDOGLIO

Il sindaco di Vietri Giovanni De Simone scrive sulla sua pagina social: «Poche parole solo tanta amarezza e tristezza, notizie del genere non vorremmo mai sentirle. Diciotto anni devono essere il pieno della vita, un incidente stradale non può togliercela. Condoglianze alla famiglia a nome dell’intera comunità vietrese».