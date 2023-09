Una bella giornata di aggregazione per associazioni, istituzioni, persone sensibili all’agricoltura sociale. Si è svolta a Montoro alla frazione San Bartolomeo,nella valle dell’irno,nell’orto di proprietà della famiglia De Simone che ha ceduto in comodato gratuito alla cooperativa sociale Stalker, impegnata ad avviare al lavoro persone che vivono condizioni di disagio e di emarginazione.

La cooperativa ha coltivato il pomodoro S.Marzano e, dopo la raccolta, ha organizzato un momento conviviale.

Un tempo si preparava la “marenna”, consumata dalle famiglie contadine durante la raccolta e fatta con i prodotti della loro terra.

Si è riproposto l’usanza della “marenna”, con la partecipazione di autorità istituzionali, Sindaco ed Assessori, rappresentanti di Associazioni di volontariato ed imprese sociali.

Il prodotto sarà trasformato nella struttura della Stalker e presentato successivamente in

manifestazioni promozionali nonché nei mercati della Comunità Slow Food della Valle dell’Irno.

L’obiettivo della cooperativa è quello di sviluppare l’attività anche con l’utilizzo di terreni incolti e creare occasioni di lavori socialmente utili. Grande soddisfazione per gli organizzatori ed i numerosi partecipanti che hanno apprezzato l’iniziativa ed hanno confermato l’impegno a partecipare attivamente all’attività di cooperazione di comunità.

In programma c’è il Social Eating per degustare prodotti a kilometro 0.