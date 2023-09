Prosegue la Festa dell’Avanti a Bologna organizzata dal Psi. In apertura, il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio ha sottolineato lo sforzo straordinario fatto dal Partito “per riprendere una festa che per noi è nel Dna socialista. Un luogo di elaborazione e di confronto”. Sul piano politico, Maraio ha evidenziato la capacità dei Socialisti “di mantenere le relazioni mantenendo la nostra autonomia” e, facendo riferimento all’intervista uscita oggi sulle pagine dell’Avanti! Della domenica a Romano Prodi ha spiegato come “la politica debba recuperare un ruolo di moderazione per mettere insieme elementi diversi e per poi avere un’azione comune”.

Il segretario ha poi lanciato “una grande sfida: prima la politica. Saremo da soli? Vedremo. Siamo convinti che prima torna un sistema strutturale dei partiti e prima si risolveranno i problemi del Paese. Il taglio dei parlamentari non ha diminuito la spesa totale. Ha solo diminuito la rappresentanza e aumentato i problemi. Oggi si parla solo alla pancia del Paese ove fa da padrone il populismo. Ogni italiano ha il diritto di misurarsi con la politica. È stato un grandissimo errore far deflagrare la politica con l’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti” E ancora: “Abbiamo una legge elettorale senza preferenza. Poi ci lamentiamo se non ci sono collegamenti tra eletti e elettori. A livello nazionale è necessario ripristinare il ritorno alle preferenze per dare ai cittadini il diritto di scegliere i candidati”. Infine, in vista delle Europee, il tema dello sbarramento. Vorrei – ha spiegato Maraio – vivere in un Paese dove i cittadini hanno centralità e diritto alla rappresentanza. Il Rosatellum è uno dei peggiori sistemi elettorali”. E di qui, lanciare cinque campagne: lavoro, scuola, sanità, ambiente, riforme istituzionali. “Il prossimo anno si voterà in diverse regioni – conclude Maraio – Abbiamo le nostre idee per mettere in campo una proposta di area socialista alle europee. Siamo pronti ad alleanze se si parte parlando non dei posti ma dei contenuti”.