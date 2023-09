La sua visita a Salerno, l’amicizia con Ugo Carpinelli che loportò a Giffoni film festival per incontrare i ragazzi. Era il 14 settembre 2010 quando Napolitano venne in città (nona visita ufficiale di un presidente della Repubblica a Salerno). Arrivò in treno per poi raggiungere Palazzo di città per visitare la mostra di fotografie e filmati su Salerno Capitale, città della Costituzione, allestita dal Docente di Storia Contemporanea all’Università di Salerno Nicola Oddati nel Salone dei Marmi. Nel pomeriggio, il Capo dello Stato visitò la galleria di arte moderna Il Catalogo per una rievocazione del poeta Alfonso Gatto; quindi si recò a Pastena all’inaugurazione di un asilo nido e, a seguire, al Castello di Arechi. In serata, il Capo dello Stato si recò al Teatro Verdi al concerto Zukerman Chamberplayers. Il giorno dopo il Presidente Napolitano arrivò a Giffoni Valle Piana, ospite del Giffoni Film Festival, la rassegna cinematografica per ragazzi che celebrava i 40 anni di attività. Particolarmente entusiasmante fu il suo incontro con i ragazzi, in un clima di grande entusiasmo.Sulla sia pagina Fb Ugo Carpinelli ha volti ricordare la visita di Napolitano a Giffoni. Il 21 novembre del 2006 la delegazione istituzionale del Comune di Giffoni Valle Piana guidata dal Sindaco Paolo RUSSO MANDO e dall’On.Ugo CARPINELLI e composta da Carlo ANDRIA, Presidente del Consiglio Comunale, Antonio GIULIANO, Vicesindaco, Anna VASSALLO, Consigliere di Minoranza, Donato RUSSOMANDO, consegnò a Napolitano la Nocciola d’Oro, simbolo della ruralità, della cultura e della storia di Giffoni, e la pergamena con la motivazione del conferimento della cittadinanza onoraria (G.M. del 2 maggio 2005): “Personalità di spicco nel panorama politico nazionale ed europeo, si è sempre distinto per il suo impegno meridionalista ed ha mostrato sempre attenzione nei confronti della realtà di Giffoni Valle Piana”