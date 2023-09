Nocera Inferiore/Agro. Il maltempo non risparmia come sempre l’Agro nocerino sarnese. Pioggia torrenziale ovunque, danni e richieste di aiuto di sono registrati a Scafati e Angri con i corsi d’acqua che sono esondati. Situazione non migliore nel resto del territorio. Tanti sono stati gli interventi della Protezione Civile sollecitata dalle numerose telefonate dei cittadini. Esonda anche il canale San Tommaso a Scafati, in via vicinale Concilio. L’acqua del canale ha invaso le serre provocando forti danni alle colture.Sul posto i vigili urbani e gli operai del Consorzio di bonifica integrale del comprensorio Sarno, con mezzi meccanici per liberare il tappo di sterpaglie e canne che nei giorni scorsi sono stati tagliati sull’argine. A Nocera Inferiore ha piovuto nel palazzo dello sport: niente gara di calcio a 5 prevista per ieri pomeriggio. L’arbitro della partita di coppa Campania di C2 ha deciso, visto le circostanze, di non fare iniziare la partita in programma alle ore 15 tra Rione Cicalesi ed Atletico Vitalica. Se ne parlerà tra qualche giorno.Tragedia sfiorata fuori al bar Santa Lucia a Pagani dove fue persone scompaiono nell’acqua inghiottite dal tombino aperto dalla furia del maltempo. Grazie al pronto intervento dei proprietari del bar è stata evitata la tragedia. “Ho gettato il telefono a terra e mi sono precipitato insieme a mio padre ed altre persone a tirarle su. A chi dobbiamo ringraziare per tutto questo?” dice uno dei soccorritori. “Il morto non c’è stato per pura casualità ma non saremo sempre fortunati, il Comune di Pagani si deve svegliare”, aggiunge. A Sarno invece auto prigioniera dell’acqua in un sottopasso soccorsa dagli uomini della Protezione Civile dei Sarrastri. Richieste di aiuto ai vigili del fuoco anche da San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio, con terreni agricoli e cortili allagati dalla potenza dell’acqua venuta giù incessantemente da ieri mattina.