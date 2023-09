È stata presentata ieri in occasione del Salone Nautico Internazionale di Genova la settima edizione del Salerno Boat Show, in programma a Marina d’Arechi dall’1 al 5 novembre 2023.

L’evento, confermato nella rete dei saloni nautici italiani patrocinati da Confindustria Nautica, si presenta con una formula rinnovata che prevede l’apertura gratuita al pubblico tutti i giorni, dalle 10.00 alle 18.00.

La scorsa edizione, con più di 100 espositori e 150 imbarcazioni esposte, per un’area totale di 36.000 mq e con 25.000 visitatori provenienti da 15 regioni italiane e da 8 Paesi (Belgio, Croazia, Germania,

Portogallo, Turchia, Regno Unito) ha confermato il trend di crescita della manifestazione, collocandola tra le più importanti nel panorama nazionale.

Particolarmente apprezzata la possibilità di effettuare prove a mare, nell’inimitabile scenario del Golfo affacciato sulla Costiera amalfitana, con l’assistenza qualificata all’ormeggio e il supporto tecnico con servizi di cantieristica “just in time”.

“In un quadro di costante crescita del settore nautico – ha commentato Agostino Gallozzi, presidente di Marina d’Arechi SpA – “eventi come il Salerno Boat Show rappresentano un prezioso momento di aggregazione e una grande occasione per sostenere la promozione dei territori. La Campania è la seconda regione d’Italia con il maggior numero di imbarcazioni immatricolate e traina così la crescita del mercato nautico italiano, di cui il Sud rappresenta quasi il 40%. Un salone nautico come il nostro assume, dunque, un duplice valore: quello di “moltiplicatore di opportunità”, e, insieme, quello di “attrattore territoriale”, in considerazione della sua capacità di mettere insieme mare e terra, diporto e turismo, tipicità e momenti di approfondimento”.

Svelata anche l’immagine del 7° Salerno Boat Show che, ispirata dal pavimento cosmatesco della Cattedrale di San Matteo, simbolo dell’epoca d’oro della storia salernitana risalente presumibilmente al XII secolo, crea un ponte tra epoche, civiltà e culture.

Come Marina d’Arechi, nobilmente legata ad Arechi II, il principe che assunse nel 758 il governo di uno dei più vasti ducati del regno dei Longobardi, quello di Benevento e nel 774 ne fece Salerno capitale, così il Boat Show guarda a quei tempi felici, disegnando un nuovo orizzonte che proietta la città all’interno del panorama internazionale della nautica.

Con al centro il mare, oggi come ieri via privilegiata di commerci e traffici nel cuore del Mediterraneo.

L’immagine segue il motivo geometrico dei mosaici, trasformandolo in un intreccio marinaro che unisce in una rete i protagonisti e i territori della nautica italiana.

La materia marmorea diventa mare e le stelle la bussola.

Le iscrizioni al 7° Salerno Boat Show sono aperte fino al 16 ottobre 2023.