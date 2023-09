Riunione a Roma tra proprietà e dirigenza della Salernitana. Il presidente Danilo Iervolino ha accolto nei suoi uffici della capitale il diesse De Sanctis e l’amministratore delegato Milan per fare il punto a livello sportivo e non. Il tutto mentre la squadra ha ripreso la preparazione al Mary Rosy con Dia in gruppo. Anche la gestione del caso legato all’attaccante sarà stata prevedibilmente sul tavolo dell’incontro tra le parti. Si è parlato anche del nuovo centro sportivo e della situazione del Volpe. Un fondo estero avrebbe dato sostegno a Iervolino per il nuovo centro sportyivo.