Considerata tra le più belle d’Italia, Salerno è una città che offre ai suoi visitatori innumerevoli luoghi e scorci da cartolina. Il comune campano affacciato sul Mar Tirreno, confinante con molti altri incantevoli paesini è una meta ideale in cui trascorrere le proprie vacanze nei mesi estivi ma è una destinazione molto affascinante da visitare anche durante il periodo natalizio per diverse ragioni.

La più celebre è indubbiamente Luci d’artista, evento che dal 2006 si svolge nel periodo compreso tra inizio novembre e fine gennaio, e che viene considerato la principale attrazione turistica per la città in autunno e inverno. Seguendo una formula collaudata, già sperimenta a Torino, nelle strade principali di Salerno e all’interno della villa comunale vengono installate luci che creano particolari effetti scenografici insieme a installazioni luminose realizzate da artisti locali ed internazionali. Nel corso degli anni lungo i 27 km di superficie su cui si snoda l’esposizione sono stati esibiti lavori di artisti del calibro di Enrica Borghi, Rebecca Horn, Domenico Luca Pannoli, Nello Ferrigno, Eduardo Giannattasio, Giulio Paolini, Chiara Dynys, Luigi Stoisa e Francesco Casorati. Strade e piazze della città nel periodo natalizio si trasformano in un incantevole spettacolo di luci e installazioni artistiche offrendo un’atmosfera magica ai visitatori. Per questo Luci d’artista viene considerato uno dei più grandi festival di luci d’Europa.

Presepi e mercatini natalizi da non perdere

Se siete nei pressi di Salerno durante il periodo natalizio un’altra cosa che non dovete assolutamente perdervi sono i presepi: in questo territorio, infatti, la rappresentazione della natività è una tradizione molto radicata e durante il periodo natalizio la città ospita presepi artistici elaborati e dettagliati che attirano visitatori da tutto il mondo. Celebre è il presepe di Salerno, un’opera d’arte vivente che coinvolge migliaia di figuranti, ma è altrettanto famoso anche il Presepe di sabbia, opera che viene realizzata da celebri scultori internazionali. Anche questo è un importante evento che richiama flussi turistici (si stima che nel 2016 la natività di sabbia abbia richiamato oltre 52.000 visitatori).

L’atmosfera natalizia di Salerno è resa ancor più viva dalla presenza di un albero di natale alto 25 metri che viene posizionato in piazza Portanova e dai mercatini che vengono allestiti nelle piazze del centro storico e sul lungomare Trieste. Qui c’è l’opportunità di fare shopping per regali unici e gustare le specialità culinarie natalizie tipiche del territorio. Passeggiando tra le varie bancarelle chiunque può trovare oggetti artigianali, decorazioni natalizie e prelibatezze gastronomiche tradizionali che facciano al caso suo.

Monumenti e luoghi d’interesse a Salerno

Trovandovi a Salerno, anche in periodo natalizio, non dovreste mancare l’opportunità di visitare la Cattedrale di Salerno (detto anche Duomo di Salerno), che è una vera e propria icona della città, la cui costruzione risale al 1080 e che fonde diversi stili architettonici, in particolare il romanico e il barocco. Al suo interno è ospitato il Museo Diocesano dove sono conservate importanti opere d’arte sacra.

Molto bello è anche il Castello di Arechi, una costruzione antica di età tardo romana o bizantina che sorge su una collina panoramica che offre una vista spettacolare sulla città e sul Golfo di Salerno. Il castello è un’importante testimonianza della storia medievale della regione ed è un luogo suggestivo da visitare: esso fu il cardine del sistema difensivo triangolare della città sotto il principe longobardo Arechi II (da cui prende il nome), colui che trasferì la corte del Principato di Benevento a Salerno. Al suo interno c’è un museo e da qui partono percorsi naturalistici e sentieri attrezzati. Non molto distante dal castello si può visitare la Bastiglia, una torre di avvistamento a pianta circolare che fu fatta edificare per difendersi dall’assedio di Roberto il Guiscardo. E che dire del Giardino della Minerva, risalente all’epoca medievale, utilizzato come orto botanico. Al suo interno ospita una vasta varietà di piante medicinali e aromatiche e in passato veniva usato come giardino dei semplici a fini didattici per gli studenti della scuola medica salernitana (per tale motivo è ritenuto l’antesignano degli orti botanici intesi nell’accezione moderna del termine).

La bellezza del lungomare e delle spiagge anche fuori stagione

Un’altra ragione per visitare Salerno a Natale è offerta dal clima mite rispetto al nord del paese. Di solito da queste parti ci si può godere il Natale senza preoccuparsi troppo del freddo intenso. Ad ogni modo, se le temperature dovessero irrigidirsi, tra un’attività e l’altra, nulla impedisce di approfittare di una sosta ristoratrice in hotel, dove ripararsi dal freddo e concedersi un momento di relax guardando un film, dilettarsi in giochi online presenti nel web che possono simulare i casinò come la roulette oppure semplicemente stendersi a letto e godersi un buon libro del proprio autore preferito.

Se le condizioni metereologiche lo consentono, pur essendo ampiamente fuori stagione, trovandovi a Salerno potreste anche decidere di visitare le sue belle spiagge e le sue coste pittoresche. Fare una passeggiata percorrendo il Lungomare Trieste, il grande giardino alberato interamente pedonale (largo 30 metri e lungo circa 1 km e mezzo) che costeggia il Mar Tirreno nel tratto centrale del nucleo urbano, estendendosi da Piazza della Libertà fino al porto turistico, e godere della vista sul mare di questa città, è un piacere di cui non privarsi anche durante il periodo natalizio.

Tra le tante motivazioni per le quali potreste apprezzare particolarmente recarvi a Salerno nel periodo delle festività natalizie c’è la sua atmosfera festosa: passeggiando per le strade, infatti, si respira una sensazione di gioia e comunità davvero coinvolgente. Inoltre Salerno è una città che ha molto da offrire in termini di eventi, concerti, spettacoli teatrali e altre manifestazioni culturali, anche durante la stagione natalizia (se siete amanti dell’opera, apprezzerete sicuramente il Teatro Verdi, un gioiello architettonico inaugurato nel 1872, che è ancora oggi un luogo eccellente per godersi spettacoli teatrali, concerti e opere).

Come avrete capito, visitare Salerno a Natale, è un’esperienza che, trasversalmente, a prescindere da quali possano essere le proprie preferenze, permette ai visitatori di scegliere tra più tipologie di attività e di luoghi d’interesse da vedere, il tutto immergendosi in una magica atmosfera natalizia. Che si tratti di apprezzare l’arte delle luci, di esplorare la cultura tradizionale italiana o gustare delizie culinarie uniche tipiche del territorio, potete star certi che il tutto avverrà in un contesto climaticamente piacevole e assolutamente da non perdere per chi ama le celebrazioni natalizie e la cultura italiana.