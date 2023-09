“Saranno 400 i giovani della CAMPANIA che parteciperanno all’evento ‘Futuro di libertà. Una grande storia’, in programma a Paestum in occasione del Berlusconi day che si terrà dal 29 settembre al 1 ottobre”. Lo annuncia il coordinatore regionale di Forza Italia in CAMPANIA, Fulvio Martusciello. “Sono orgoglioso del lavoro svolto dal coordinamento regionale giovanile – prosegue Martusciello – che sta dando prova di ciò che sostengo da sempre: i giovani di Forza Italia in CAMPANIA sono il presente del partito e non il futuro. Se questi sono i numeri solo della CAMPANIA, ecco spiegato – per il coordinatore azzurro – il sold out che si registra a Paestum dove è impossible trovare camere. L’esercito del sorriso sarà protagonista con idee e proposte nella tre giorni”.