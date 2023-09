Con il voto definitivo della Camera dei Deputati diventa realtà il riconoscimento dell’attività sportiva all’articolo 33 della Costituzione.

Lo sport non è più figlio di un Dio minore e riceve il massimo riconoscimento dopo 75 anni in cui era rimasto negletto. Su 312 presenti altrettanti favorevoli. Soddisfatto il senatore Antonio Iannone che ha voluto fortissimamente questa iniziativa e rappresenta il primo salernitano e di destra a modificare la costituzione italiana. Nella storia ci sono stato 10000 parlamentari ma solo 39 sono stati primi firmatari di una legge costituzionale: in successo particolare per Iannone