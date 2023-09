I carabinieri della Compagnia di SALERNO hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di SALERNO su richiesta della Procura. Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte sull’illecita assegnazione, tra il 2021 e il 2023, di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in provincia di SALERNO. Si tratta di Giovanni Scafuro, ex dipendente dell’Acer, di Pasquale Petrillo, ex dipendente Iacp e ArmandoDel Giorno. Per assegnare abitazioni non dovute incassavano tra i 2mila e 4 mila euro. Sequestrati 11 immboli tra Salerno e Provincia che sono stati illecitamente assegnati, con l’obbligo di sfratto entro i 60 giorni