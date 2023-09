Probabilmente la Campania è una delle regioni italiane che più è rimasta ancorata alle proprie tradizioni. Dalla musica al teatro, passando per la gastronomia e alcuni giochi, tra quelli di carte e quelli che vengono praticati in strada da tutte le generazioni. Certamente quelle più recenti, grazie soprattutto all’avvento di internet, PC, console di videogiochi e dispositivi digitali, stanno pian piano cambiando i propri interessi, abbandonando i vicoli e i parchi delle città per riversarsi su joystick, store di applicazioni e portali di gioco, specialmente online.

Per esempio, da una parte sono interessate a giocare gratuitamente a giochi di carte digitali che riprendono quelli classici della tradizione campana, come la scopa napoletana e altri. Dall’altra, stanno espandendo i propri interessi in altri giochi disponibili in rete come le slot machine gratis online o il poker, che possono essere giocati gratuitamente cercandoli su Google o altri motori di ricerca affini. Per fortuna, però, esistono ancora ragazzi e adulti che mantengono viva la tradizione dei giochi tipici della Campania, di cui andremo a vedere i più rinomati nelle prossime righe.

Lo strummolo

Amanti delle trottole, unitevi! Chi in Campania non conosce lo strummolo, ossia una grande trottola totalmente realizzata in legno, che veniva attivata nel suo movimento rotatorio grazie alla finicella, ossia un pezzo di corda da tirare per far girare la trottola artigianale. I bambini, ma anche gli adulti, ne vanno pazzi.

Il Carruocciolo

La traduzione anglofona moderna sarebbe “Skateboard”. Perché parliamo di un attrezzo che assomiglia molto ai moderni skateboard usati specialmente negli Stati Uniti. Ma le differenze sono sostanzialmente due: i carruoccioli sono realizzati artigianalmente con assi di legno e ruote attaccate ad essi, mentre gli skateboard sono per lo più prodotti in fabbriche specializzate e con forme e materiali performanti e aerodinamici. Inoltre, i carruoccioli non servono per fare chissà quali evoluzioni, bensì solo per surfare sull’asfalto, sfrecciando tra i vicoli dei quartieri più iconici di Napoli e delle città limitrofe.

La Pallamaglio

Un termine che chi non abita in Campania ha sentito magari poche volte, ma che è piuttosto noto soprattutto tra gli attuali trentenni di Napoli e dintorni. Parliamo di un gioco che mixa in un certo senso due discipline sportive come polo e golf. I partecipanti, in un percorso prestabilito, devono riuscire a far muovere una palla di legno colpendola con mazze create artigianalmente. Vince chi riesce a portare la palla al termine del percorso senza errori o con il minor numero di errori possibile.

La Tombola

Qui non scendiamo più in strada ma ce ne stiamo belli comodi in poltrona, magari davanti a prelibatezze e dolci campani tipici del Natale. Parliamo della regina delle feste invernali, sua maestà la tombola. Il gioco d’estrazione più famoso al mondo insieme al Lotto. 90 numeri da estrarre, 5 possibili combinazioni vincenti (ambo, terna, quaterna, cinquina e tombola) da realizzarsi su cartelle da 15 numeri l’una, distribuiti su tre file orizzontali da 5 numeri l’una. Dalle bucce di mandarino ai fagioli, fino ai sistemi a pennarello cancellabile e caselle autochiudenti, l’evoluzione del gioco è andata avanti di generazione in generazione, fino ad arrivare al suo alter ego digitale. Immancabile, accanto al tabellone, la smorfia napoletana, che assegna ad ogni numero una specifica figura: dall’Italia (numero 1) alla Paura (numero 90).

Giochi di carte

Non potevamo concludere questa panoramica citando alcuni dei giochi di carte più famosi e graditi dai campani, i quali usano rigorosamente il mazzo di carte Napoletane per giocarvi. Si parte con la sopra accennata scopa napoletana, passando per lo scopone scientifico e arrivando al Tressette e al Sette e Mezzo, quest’ultimo gioco veloce e dinamico, molto apprezzato dai giocatori e compare della Tombola durante le festività natalizie.