Le foto 3-4-5-6 sono autoesplicative. Adottando qualche soluzione, ci metteremmo subito ‘a livello’ delle Città più importanti. Poi, se da quella gola verranno giù ‘a quintalate’ fumi, polveri, veleni e frastuoni, cosa importa! La ‘modernità’ ha un prezzo da pagare, anche se dovesse essere la vita.

Le giravolte in-dorate stanno ‘prendendo piede’, in Città. La ‘palma d’oro’ spetta, probabilmente, all’Assessora al Bilancio, dott.ssa Adinolfi, che lanciò messaggi tranquillizzanti sul Consuntivo 2021, chiuso con il Disavanzo ‘esagerato’ di € 169,9 milioni, prima di dichiarare, appena 24 ore dopo, che quel Disavanzo era: “la principale preoccupazione”. Adesso, sono preoccupati i cittadini e, con la recentissima Sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che ha dato ancora ragione a chi si era opposto alle cartelle della Soget dal 02/12/2020, potrebbe esserci una tragedia. Si parla di un ‘buco’ di almeno € 34 milioni” Per favore: “chi può, fornisca una immediata smentita”! Intanto, è pure andata a ‘vuoto’ la terza asta per la vendita di tre aree di Progetto, le Prog. 3-4-6, per € 11,6 milioni. Sarebbe interessante sapere dalla dott.ssa Adinolfi se, in queste condizioni, siano sostenibili altri debiti per mille-mila-milioni privi di concreti ritorni finanziari. Perché, la Comunità non merita di essere messa in mezzo a giravolte per arrivare a scoprire che il Disavanzo non è né un fosso, né un torrente, ma un ‘fiume in piena’. L’importante, comunque, è che gli Assessori non siano disoccupati. Questa condizione, spetta solo ai cittadini.

Alfonso Malangone – Ali per la Città – P.S.: i dati sono stati estratti

da pagine web. Si fa salvo ogni errore. E si chiedono chiarimenti

o rettifiche.