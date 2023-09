Sport Business Forum è un workshop dedicato all’alta formazione che vedrà la partecipazione di illustri relatori. L’evento è realizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Fenailp con la collaborazione tecnica e scientifica di Gruppo Iovine. Allo Sport Business Forum parteciperanno illustri personaggi dello sport, della finanza, dell’economia: tra i relatori, infatti, figurano Arrigo Sacchi (ex allenatore del Milan e della nazionale), Andrea Prete, presidente nazionale di Union Camere, Fabio Iannò, vicepresidente di Moody’s. L’evento vuole proporre un modo differente di guardare all’economia ed al business approfittando degli insegnamenti provenienti dal mondo dello sport i quali sono trasversali e non hanno a che fare solo con il team building. Una occasione per sperimentare un nuovo modo di vivere la propria azienda; una sorta di Business Review, per trasformare il proprio contesto, investendo in innovazione e know how. “La formazione richiede il coinvolgimento dei vertici aziendali, perché per innovare c’è bisogno di leadership: è necessaria la fiducia del gruppo di lavoro se si vogliono intraprendere percorsi nuovi e la formazione, specialmente quella più creativa, è spesso la soluzione più adatta per creare consapevolezza, condivisione ed unione d’intenti – dichiara Luca Iovine presidente nazionale giovani imprenditori di Fenailp e founder di Gruppo Iovine. Le aziende sono “Learning Organization” – letteralmente “organizzazioni che apprendono” – e se vengono meno a questo principio di crescita sono destinate ad implodere. La consapevolezza di questo principio è alla base di ogni percorso di miglioramento della propria competitività. Se vogliono rimanere competitive hanno bisogno di migliorare costantemente a livello individuale e collettivo, concetti che sono assimilabili al gioco a zona di Arrigo Sacchi – prosegue Iovine”. Sport Business Forum è dunque una iniziativa di divulgazione culturale che vuole offrire spunti ed opportunità di cambiamento agli imprenditori. L’evento si svolgerà il 26 ottobre dalle 15 alle 19 presso la Camera di Commercio di Salerno, in via Roma. Il workshop sarà suddiviso in più sessioni tematiche, permettendo ai partecipanti di interagire con i relatori sia in presenza che da remoto.