“Abbiamo provato a rientrare in partita fino al termine. Diversi episodi ci hanno condizionato. Preso un gol su corner evitabile. Non siamo riusciti ad uscire contro un avversario di qualità. Potevamo riaprirla con Cabral a fine tempo”.

“Nella ripresa ho inserito forze fresche, giovani. Dopo il 2-0 la squadra si è allungata. Siamo usciti quando il Toro ha abbassato baricentro. Dicono c’era un rigore su Cabral ma non ho visto, vedendolo ora al replay sembra un pestone forte. Vittoria meritata del Toro”.

“Sono rammaricato per i nostri tifosi, per i miei ragazzi e la città- Abbiamo lavorato tanto e bene in settimana. Venerdi dobbiamo mettercela tutta. Mi aspettavo qualcosa di diverso come risultato. E’ un inizio complicato ma abbiamo qualità per cambiare il percorso”.