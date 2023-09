Papa Francesco ha ricevuto monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno. “L’incontro – fa sapere l’arcidiocesi – si e’ svolto in un clima di grande cordialita’. Il Santo Padre ha pregato l’arcivescovo di estendere la sua benedizione all’intera arcidiocesi, in prossimita’ della festa del Santo Patrono Matteo”. Il 21 settembre a celebrare il pontificale di San Matteo sara’ il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. L’annuncio era stato dato dallo stesso monsignor Bellandi, il 21 agosto scorso, nella tradizionale cerimonia che da’ il via al mese matteano, all’Alzata del Panno. Bellandi aveva affidato al Santo Patrono cinque intenzioni, tra cui “la pace nel mondo, in particolare la cessazione del conflitto in Ucraina e negli altri luoghi dove muoiono persone spesso innocenti a causa di conflitti innescati dai potenti