di Erika Noschese

La Us Salernitana 1919 pronta a sbilanciarsi un po’ di più sul nuovo campo sportivo. Nei giorni scorsi, infatti, l’amministratore delegato della società Maurizio Milan ha annunciato infatti che nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli relativi all’avvio del piano lavori e, ha aggiunto Milan, «sveleremo un po’ anche quali sono i terreni su cui inizierà una parte progettuale che porterà, ci auguriamo, nel giro di qualche anno alla realizzazione della casa della Salernitana». L’Ad Milan attende dunque la convocazione da parte della Regione «per vagliare in maniera più dettagliata il dossier dello stadio temporaneo al Volpe, il piano lavori al l’Arechi – ha aggiunto l’amministratore delegato della Us Salernitana 1919 – Ciò che stiamo vagliando in queste ore è la capacità ricettiva dello stadio Volpe così come ci è stato indicato e stiamo anche vagliando l’ipotesi di alcune partite o a Benevento o a Bari, quest’ultima potrebbe essere la struttura più gradita dalla nostra tifoseria, quindi noi stiamo preparando questi dossier molto dettagliati anche attraverso gli uffici finanziari della Lega perché un calo di spettatori vuol dire anche una perdita importante di parecchi milioni di euro sul guadagno totale». Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe venuto meno l’interesse per il terreno del Quadrifoglio con un interesse maggiore verso un territorio di proprietà di un privato a Pontecagnano Faiano ma a confine con Salerno città ma sempre nel territorio di Pontecagnano Faiano. La società sarebbe disposta ad investire quasi 80 milioni di euro ed è proprio per queste ragioni che sta valutando ogni singola proposta, ogni dettaglio prima di sbilanciarsi definitivamente rispetto al progetto.