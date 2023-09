La Salernitana dovrà rinunciare contro il Torino e probabilmente anche con il Frosinone a Lassana Coulibaly. Il maliano, che a Lecce si era infortunato al naso ed aveva provato ad indossare una maschera protettiva pur di scendere in campo, questa mattina in allenamento, ha accusato un problema fisico:

“Purtroppo oggi si è fatto male in allenamento e non sappiamo per quanto tempo dovrà stare fuori”, ha spiegato Paulo Sousa in conferenza stampa. Sousa, dunque, dovrà affrontare il Torino con più di una defezione (out Dia, Lassana Coulibaly, Maggiore e Daniliuc). Con l’assenza di Coulibaly, il tecnico portoghese lancerà dal 1′ a centrocampo Bohinen e Legowski, mentre davanti potrebbe avere una chance Ikwemesi.