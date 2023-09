di Oreste Mottola

Mangiare il giusto e poi lavorare molto, muoversi il più possibile in una sana vita di relazione. E’ solo questo il segreto “buono” di Acciaroli? Quando qualcosa emerge dagli oscuri recessi della storia quotidiana per farsi mito, è inevitabile ritrovarsi in strade ammantate di leggenda. Vale per le idee, per le persone, per i luoghi, per i poemi epici e pure per la gastronomia. E per la longevità. Iniziamo dal gusto popolare per la poesia. “So d’Acciaroli /sì nun ci si venuto/vienimi trova/brinderemo amor fraterno/’ncoppa sta ponta si conserva ancora Acciaroli”/. La frase l’ho sentita dire direttamente dalla signora acciarolese Amina Fedullo, una che ha scritto oltre 500 poesie e le ricorda tutte a memoria. Basta che non gli mettete fretta.«Sì, di qualcuna che ho scritto non me la ricordo subito, ma poi ci penso ed ecco che viene senza dover andare a rileggerla». Un altro “segreto” è quello che il biologo marino Edoardo Leggieri, che con la sua start up sta trasformando la spirulina, proprio qui, è non è certo un caso. Si tratta di una microalga verde-azzurra di acqua dolce che viene considerata un elisir di lunga vita possedendo straordinarie proprietà benefiche per la salute dell’uomo. Il sistema adottato dall’azienda – in funzione dal 2016 – è innovativo, basato sull’uso di fotobioreattori, e consente un immediato impatto positivo sull’ambiente. Mentre voii comuni consumatori debbono andare a cercarsela tra farmacie e negozi specializzati qui è a portata di mano, di vicolo … e di mare. “I nostri primi clienti sono i nostri anziani che da sempre conoscono la spirulina come energizzante naturale. Poi si va dai vegani e vegetariani, che seguendo una alimentazione particolare hanno bisogno di integratori potenti, dagli sportivi che tengono al loro benessere fino alle mamme che la utilizzano per cucinare e per sopperire alla carenza di frutta e verdura nella dieta dei loro bambini”, precisa Leggieri. L’azienda cilentana la produce in tre formati: capsule (preferite da chi pratica sport), polvere (ideale per smoothy o impasti) e spaghettini da gustare come snack salutare per accompagnare yogurt e insalate o semplicemente per guarnire altre pietanze. Di spirulina in Italia si parla da tempo, ma è solo nell’ultimo periodo che l’alga, che cresce nelle acque di laghi salati africani e messicani e in alcuni bacini di acqua dolce, ha conquistato il cuore degli italiani. Grazie alla produzione cilentana ecco superata la sua nomea di “droga esotica” fino a diventare finalmente un miracolo tratto dal nostro Cilento. La sua fama è arrivata addirittura alla Nasa che la considera la forma più completa di alimentazione per gli astronauti del futuro. A prima vista niente di speciale, un’alga blu-verde capace di contenere in un solo cucchiaino le stesse proteine dell’uovo, le vitamine di tre arance e il calcio di 100 grammi di tonno. La spirulina è però considerata a tutti gli effetti un super food. La spirulina è l’ultima evoluzione della dieta mediterranea, non a caso una “disciplina” che si “studia” da queste parti. Roba da intenditori, da tenere tra i segreti meglio celati.

GLI ALTRI SEGRETI DI ACCIAROLI.

Acciaroli è il paese di Angelo Vassallo, il sindaco che faceva il pescatore e che fu ucciso a colpi di pistola tredici anni fa, senza che si sia mai venuti a capo di quel mistero. Ma questa è un’altra storia, un’ombra tragica su un posto che invece è un incanto. Un borgo dove Hemingway si fermò a lungo agli inizi degli anni Cinquanta, durante il suo viaggio in Italia. Nella vicina Pioppi, pure frazione di Pollica, eletta a propria terra di adozione da Ancel Keys, il biologo americano che valorizzò la Dieta mediterranea, e che intuì – con ragione – che da queste parti la qualità della vita non solo migliorava ma si si allungava. In realtà è nell’intero Cilento che si vive bene e a lungo, ma Acciaroli rappresenta comunque un caso unico. I primi ad accorgersene sono stati alcuni medici e docenti universitari venuti qui in vacanza. Il “segreto” è però un insieme di “segreti” che solo da queste parti paiono allinearsi in maniera così prodigiosamente semplice.