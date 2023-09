di Erika Noschese

Il Comune di Salerno si appresta a vivere i festeggiamenti in onore di San Matteo. Per l’occasione, la giunta comunale ha stanziato un contributo pari a 1.350 euro per illuminare la facciata esterna della cattedrale. “La ricorrenza del Santo Patrono rappresenta un appuntamento atteso da parte di tutta la cittadinanza, essendo una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità salernitana – si legge nella delibera di giunta – La manifestazione ha sempre ottenuto un ampio gradimento del pubblico ed è meritevole di consenso ed interesse”. Il Comune di Salerno guidato dal sindaco Vincenzo Napoli, per la cerimonia del prossimo 21 settembre, si occuperà anche della chiusura delle strade interessate alla processione del 21 Settembre con adeguato transennamento, riservare uno spazio congruo in Piazza Sedile di Portanova per permettere ai diversamente abili di assistere al passaggio della processione; inoltre, garantirà la presenza della polizia municipale in Piazza Alfano I nei giorni 18, 19 e 20 Settembre in occasione del Triduo dalle ore 18.00 alle ore 21.00, in piazza Alfano I il giorno 21 Settembre per il Solenne Pontificale dalle 9.30 alle 12.30 e durante la giornata per lo svolgimento della processione oltre all’impegno dei giorni scorsi con i vari eventi che si sono tenuti e che anticipano l’attesa giornata del 21 settembre, particolarmente attesa dai cittadini salernitani.

Proprio nei giorni scorsi l’Arcivescovo di Salerno monsignor Andrea Bellandi ha presentato il programma degli eventi confermando che la processione non attraverserà piazza della Libertà, per evitare – proprio come accaduto lo scorso anno – un percorso troppo lungo, a discapito di fedeli e portatori che hanno contestato la decisione. La processione inizierà alle 18: come di consueto alle 18 partirà il lungo corteo della tradizionale Processione per le vie del centro dei simulacri di San Matteo, San Giuseppe, San Gregorio VII, San Gaio, Sant’ Ante e San Fortunato., la Processione percorrerà via Roma, giungendo fino al Teatro Verdi, passando per via Portacatena, Largo Campo, via Da Procida e quindi via Mercanti, arrivando all’incrocio con via Duomo per risalire verso la Cattedrale. Soste previste presso la Caserma della Guardia Finanza, in piazza Dante per la Benedizione sul mare e presso Palazzo di Città. Nel frattempo, è stato confermato anche lo spettacolo dei fuochi pirotecnici: di recente è giunto infatti anche l’ok da parte degli organi di pubblica sicurezza è arrivato l’ok alla richiesta presentata dall’associazione San Matteo che riunisce le varie paranze dei portatori delle statue. Lo spettacolo inizierà alle 23.30 dal Molo Manfredi e sarà visibile in diversi luoghi del capoluogo di provincia.