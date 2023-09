Lassana Coulibaly come Victor Osimhen. Come si evince dalle foto pubblicate dalla Salernitana dai propri canali ufficiali, il centrocampista maliano è tornato ad allenarsi con i granata al Mary Rose a con una speciale mascherina personalizzata che gli proteggerà il setto nasale.

Il giocatore si è infatti procurato una microfrattura in uno scontro di gioco a Lecce, in Nazionale è stato preservato ed è stato rispedito in anticipo in Italia.

Paulo Sousa può tirare un sospiro di sollievo, dal momento che il calciatore potrà essere regolarmente convocato per la sfida col Torino, in programma all’Arechi lunedì 18 settembre (calcio d’inizio alle ore 18.30).