Salerno si conferma porto d’accoglienza. Nella giornata di domani, giovedì 14 settembre nuovo sbarco di migranti in città dove al Molo Manfredi è attesa la nave che porterà 184 persone provenienti da varie località dell’Africa e tratte in salvo nei giorni scorsi lungo le coste della Sicilia. Tra loro sono presenti 19 donne e 42 minorenni, di cui 5 non accompagnati mentre 165 sono uomini. Nel pomeriggio è stata fissata una riunione in Prefettura per rivedere il già collaudato piano dell’accoglienza con la Caritas di Salerno in prima linea. Questo è il 31esimo sbarco per la città di Salerno, l’ultimo in ordine di tempo c’era stato il 22 agosto scorso.