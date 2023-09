Torre Annunziata/Nocera Superiore. Perde il controllo dello scooter e finisce rovinosamente a terra. È accaduto sulla Napoli Salerno nei pressi di Torre Annunziata. Gravi le condizioni di Fabio Manzi, il campione di kickoboxing di Nocera Superiore che lotta tra la vita e la morte al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Loreto Mare di Napoli dove è stato trasportato domenica scorsa a seguito di un grave incidente verificatosi sull’autostrada A3. . Fabio Manzi si trovava a bordo del suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, ne avrebbe perso il controllo, finendo rovinosamente sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Fabio Manzi domenica scorsa era diretto a Torre Annunziata a casa di amici, per trascorrere con loro la serata, ma purtroppo la cattiva sorte era in agguato. La notizia del drammatico incidente ha suscitato sgomento e preoccupazione tra la comunità di Nocera Superiore, dove Fabio è molto conosciuto ed apprezzato per i grandi risultati ottenuti a livello nazionale ma anche per il suo lavoro di fisioterapista. .A luglio scorso il giovane pugile nocerino aveva letteralmente mandato in tripudio la folla accorsa al Nuceria Fight One, svoltosi nell’arena Mazzini. E lui non deluso nessuno.Tantissimi i messaggi di incoraggiamento comparsi sulla sua bacheca social. “Cerca di riprenderti presto che dobbiamo andare a sciare insieme quest’ anno ….hai tre mesi di tempo …nu fa o scem, m stai facenn muri” scrive suo fratello maggiore Bruno Manzi. E ancora: “Non mollare leone, siamo tutti con te”, ” combatti e vinci il match più importante.”