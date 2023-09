di Erika Noschese

La Regione Campania, di concerto con il Comune di Salerno e la Us Salernitana1919 è già a lavoro per il nuovo campo Volpe che da dicembre 2024 dovrebbe essere utilizzato dalla Salernitana per le partite casalinghe, in attesa del completamento dei lavori allo stadio Arechi, finanziati sempre da Palazzo Santa Lucia. Il campo, oggi utilizzato per gli allenamenti, sarà completamente stravolto, adeguato alle norme della serie A e per fare ciò si partirà, secondo le ultime indiscrezioni, dall’abbattimento del Palatulimieri e dei serbatoi attualmente presenti, entrambi di proprietà del Comune di Salerno che avrebbe già dato l’ok a procedere. Le parti interessate però sono già a lavoro per individuare, e ciò sarebbe già avvenuto ma occorre ancora del tempo prima di ufficializzare il tutto, il terreno dove realizzare la nuova struttura sportiva. Da Palazzo Santa Lucia sembrano avere idee ben chiare: per procedere in tempi rapidi e provare ad abbattere anche i costi saranno utilizzate strutture removibili già prefabbricate per le tribune, come avvenuto già in altre parti d’Italia e come aveva anticipato il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca presentando i lavori di riqualificazione dell’Arechi. In questo caso entra in gioco il Comune che dovrebbe noleggiare la struttura mobile per poi, eventualmente, riscattarla per renderla di sua proprietà. Altra importante novità riguarda il campo di gioco che sarà modificato e spostato per adeguarlo alle norme imposte dalla Serie A. Queste sono tutte ipotesi al vaglio del Prefetto Francesco Russo, del Questore Giancarlo Conticchio, del sindaco Vincenzo Napoli, dell’amministratore delegato dell’U.S Salernitana 1919 Maurizio Milan, della Lega Calcio Andrea Cardinaletti, del comando dei Vigili del Fuoco e del direttore dell’Agenzia regionale Arus Flavio De Martino che saranno poi discusse nel corso delle prossime riunioni, già calendarizzate. Intanto, importanti novità sembrano essere in arrivo anche per il Vestuti.

La Regione Campania avrebbe infatti confermato al Comune di Salerno la volontà di concedere fondi per la riqualificazione dello stadio nel cuore della città di Salerno.

Anche su questo vi sarebbe però un intervento di project financing fermo al palo ormai da diversi anni e che prevede interventi solo all’esterno del Vestuti, con la realizzazione di un parcheggio e non all’interno. Il Comune dovrebbe chiedere un passo indietro alla ditta interessata e procedere con i fondi della Regione per un intervento particolarmente atteso da cittadini e tifosi che da sempre chiedono di ridare decoro e dignità alla struttura anche per permettere alle società sportive di avere campi idonei per la loro attività.