Ieri mattina all’Universita degli Studi di Salerno al Dipartimento di Ingegneria Ambientale e Sanitaria per un incontro con il Professore Vincenzo Belgiorno. Con lui abbiamo approfondito le tematiche di sostenibilità ambientale che sottoporremo agli studenti del Liceo Scientifico “Mangino” nell’ambito dei Pcto (Percorso di competenza trasversale ed orientamento) ed alle aziende operanti sul territorio che aderiranno al progetto.

Soddisfatto dell’iniziativa Enzo Calce : “L’inclusione delle tematiche di sostenibilità ambientale nei Pcto (Percorsi di competenza trasversale ed orientamento) per gli studenti del Liceo Scientifico “Mangino” è un passo importante per sensibilizzare i giovani e prepararli ad affrontare le sfide ambientali del futuro. Questo permetterà loro di acquisire competenze e conoscenze che saranno sempre più richieste nel mondo del lavoro.

Coinvolgere le aziende operanti sul territorio nel progetto è altrettanto significativo. Le aziende possono contribuire fornendo esperienze pratiche, offrendo opportunità di stage o tirocini e condividendo le loro best practice in termini di sostenibilità ambientale. Questa collaborazione tra il mondo accademico e le aziende può creare un ambiente di apprendimento stimolante e fornire ai giovani una visione concreta delle sfide e delle opportunità nel campo della sostenibilità.

Questo tipo di sinergia in rete tra giovani, territorio e futuro è fondamentale per costruire un futuro sostenibile.

Speriamo che questo progetto possa ispirare altri istituti scolastici e aziende a collaborare per promuovere la sostenibilità ambientale e creare un impatto positivo sul territorio”.