E’ stato rintracciato Cosimo Corrado, il 21enne salernitano del rione Matierno scomparso da sabato scorso a New York, negli Stati Uniti, dove si trovava in vacanza. Il noto youtuber famoso per la sua attività sul web con il nickname “Kazousan” è stato rintracciato dalla polizia in un ospedale della Grande Mela: le sue condizioni sono rassicuranti. Un sospiro di sollievo, dunque, per gli amici e i familiari salernitani che da ieri avevano lanciato ripetuti appelli per denunciare la scomparsa del giovane.