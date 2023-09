Nocera Inferiore. Pronto a dare filo da torcere al crimine. E a difendere gli anziani dalle truffe. Inoltre, “con i miei uomini sarò presente nelle scuole per diffondere la legalità”. Che dovrà essere tutelata anche con i reparti speciali di cui mi avvarrò. Non tralascio nulla, non lo.possiano fare: dall’ordine pubblico al controllo del territorio , alla lotta ai clan ed alle organizzazioni criminali, all’utilizzo dei reparti speciali, in primis in Nas”. Si è presentato cosi’ ieri il neo comandante del reparto territoriale di Nocera Inferiore Gianfranco Albanese, che proviene dal comando dell’arma di monterotondo a Roma, con esperienza in tutto lo stivale. Sostituisce Rosario Di Gangi. Dalla Sicilia al Veneto al Lazio. Originario della Basilicata, di Matera, profondo conoscitore delle dinamiche dei territori. Ha anche insegnato alla gendarmeria del Vaticano tanto da guadagnarsi una convocazione dal Santo padre,. Papa Francesco lo ha voluto ringraziare personalmente. A suo merito ci sono tra le innumerevoli operazioni anche azioni di contrasto agli stupefacenti con una attività incisiva che ha portato a sgominare una roccaforte della droga nelle case popolari di Fonte Nuova, diventate la base di spaccio di una organizzazione smantellata dai carabinieri della compagnia di Monterotondo. Undici le persone finirono in manette con l’accusa di aver fatto parte a vario titolo di una organizzazione che gestiva non solo la singola “piazza di spaccio”, ma anche il traffico di stupefacenti tra i comuni di Monterotondo, Fonte Nuova e Mentana. Un’organizzazione che secondo gli investigatori rappresentava un anello di congiunzione tra Roma e la periferia Nord Est della Capitale con un giro d’affari stimato in 2.500 euro al giorno per circa un milione di euro all’anno. Forte la sensibilità anche per il sociale. Suoi diversi interventi a difesa degli anziani da proteggere contro le truffe perpetrate a loro carico. “Debellare assolutamente questo fenomeno”..