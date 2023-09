C’è molta apprensione, in queste ore, su Cosimo Corrado. Si tratta del 21enne youtuber salernitano noto sui social con il nome di Kazuosan di cui non si hanno più notizie da più di 2 giorni, ovvero da quando è arrivato per un viaggio negli USA, a Manhattan. Cosimo – secondo quanto ricostruito da un altro amico youtuber CaptainBlaze e da una locandina di scomparsa che sta girando in modo virale sui social, è atterrato da solo a New York nella giornata di venerdì. Sabato mattina, intorno alle 6:30 è stata l’ultima volta che si è avuto un contatto con lui.

Da quel momento in poi il giovane non risponde più ai messaggi – sia sul numero italiano che su quello americano – ed è stato appurato che ha perso uno dei due smartphone perchè su uno dei due numeri avrebbe risposto un giovane americano che ha raccontato di aver rinvenuto il dispositivo in strada a Manatthan.

Purtoppo anche i tentativi di rintracciarlo attraverso la geolocalizzazione dello smartphone non sono andati a buon fine. Cosimo è sicuramente senza soldi con le carte di credito che sono state bloccate da sabato mattina mentre la polizia ha visionato i filmati dell’albergo dove non entra da 3 giorni mentre nella sua camera è presente la valigia.

Sia la Farnesina, la polizia e l’FBI sono alla ricerca del giovane dal momento che sarebbe stata formalizzata una denuncia per scomparsa. Nel frattempo la famiglia Corrado che sta vivendo ore di ansia, sta per partire proprio in queste ore alla volta di New York.