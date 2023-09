Tegola per Paulo Sousa e per la Salernitana. Boulaye Dia, che sembrava esser destinato a tornare in squadra per il match contro il Torino, dopo la mancata convocazione per la gara in trasferta contro il Lecce, ha riportato una lesione al retto femorale durante il ritiro della della “sua” Nazionale. Proprio sul sito della Federcalcio del Senegal e’ apparso il bollettino medico, che riguarda il calciatore della Salernitana e Ismaila Sarr, dell’Olympique Marsiglia: “Dia e Sarr, convocati per l’amichevole Senegal-Algeria, si sono fermati per infortunio durante l’ultimo allenamento. Gli esami clinici ed ecografici svolti hanno evidenziato una lesione del muscolo retto femorale per Dia e una lesione al tendine del ginocchio sinistro per Sarr”