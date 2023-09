di Erika Noschese

Aiutare i genitori separati e offrire loro un aiuto concreto. Questo, in sintesi, l’obiettivo di PezzidiCuore Aps associazione Genitori separati con sede a Cava de’ Tirreni. Presieduta da Paolo Cappetta e con il valido sostegno del vice presidente Natale Gambardella l’associazione nasce dall’incontro casuale di genitori che lottano ogni giorno con tante difficoltà e che hanno deciso che qualcosa deve cambiare. Scopo dell’ente aiutare i genitori fornendo loro assistenza psicologica, legale ma anche in termini lavorativi soprattutto nelle varie fasi della separazione e, ove possibile, aiutare a capire che un tentativo per restare insieme va sempre fatto. Inoltre, l’ente – legalmente riconosciuto – promuove varie iniziative sul territorio regionale e nazionale per far conoscere il concetto della bigenitorialità. «Crediamo che la nascita di una legge su temi paritetici come settimane alternate, doppio domicilio, mantenimento diretto, sistemazione equa degli aspetti economici come la casa coniugale, sia oggi indispensabile e che non possa più aspettare», ha dichiarato il presidente Cappetta a proposito dell’associazione che sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane con una conferenza stampa. PezzidiCuore gode oggi del patrocinio morale del Comune di Cava de’ Tirreni e del pieno sostegno della Caritas Diocesana Salerno Campagna Acerno, Caritas Diocesana Amalfi Cava de’ Tirreni, il centro regionale sportivo Libertas Campania e dello studio legale Ciccarelli. PezzidiCuore nasce proprio per sostenere e supportare, attraverso iniziative concrete, le coppie in crisi al fine di una migliore responsabilizzazione delle scelte, informando delle conseguenze che ne scaturiscono con lo scopo di spingerle a meglio maturare con calma e con un aiuto di un professionista che ne segua il percorso cercando di evitare la separazione e aiutare le coppie a rafforzare e migliorare il loro concetto di stare insieme all’interno di una famiglia ma qualora non dovesse essere possibile allora procedere con la separazione nel massimo rispetto e nel rispetto della bi-genitorialità. E dunque, proprio in quest’ottica anche la Caritas Diocesana di Salerno Campagna Acerno, dopo quella di Amalfi-Cava de’ Tirreni, sostiene “Pezzidicuore” Aps, Associazione Genitori Separati. Quello della separazione, purtroppo, è uno dei problemi più sottovalutati della nostra società. Oltre alle conseguenze sui figli, che è l’aspetto maggiormente al centro dell’attenzione dei legislatori e anche dei tribunali, c’è anche quello dei genitori. Colui che nella coppia subisce le conseguenze più pesanti a livello economico e psicologico, è spesso lasciato solo e dimenticato dalle istituzioni, e non sa a chi rivolgersi. La condizione dei genitori separati, in tantissimi casi, è stata causa della creazione di una nuova forma di povertà, materiale e psicologica.