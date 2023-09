Dopo cinque intensissimi giorni di gara, al PalaIndoor di Padova si sono conclusi ieri i Campionati Nazionali Assoluti di ginnastica artistica. Il nuovo formato di quest’anno ha previsto ben due giornate di gara sia per la femminile che per la maschile più un’ultima giornata dedicata alle varie finali di specialità. Dalla somma dei punteggi delle due gare si è stabilita la classifica finale del concorso generale e la classifica di qualificazione per le finali ai vari attrezzi.

Anche quest’anno Salvatore Maresca, con uno spaziale punteggio di 14.850, sale sul primo gradino del podio riconfermando il suo titolo di Campione Italiano Assoluto agli anelli!

“Questa medaglia oggi va al mio padre adottivo di Salerno che purtroppo non c’è più ma rimarrà dentro di me”, queste le prime parole di Thor sui suoi profili social subito dopo la gara. Parole che svelano il destinatario del bacio lanciato al cielo appena salito sul podio per indossare la sua meritatissima medaglia d’oro, medaglia e vittoria che Thor ha dedicato al suo primo fan e sostenitore da sempre e per sempre: Antonello Di Cerbo.

Ottima prova anche per la giovanissima salernitana Nunzia Dercenno che, al suo esordio ai Campionati Nazionali Assoluti, completa tre esercizi di valore alle parallele asimmetriche centrando la finale di specialità. Il suo ultimo esercizio la colloca in 6° posizione nella classifica, dietro solo alle olimpioniche ginnaste della Nazionale Italiana Femminile.