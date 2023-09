«Siamo in linea con le previsioni d’apertura della pista prolungata e nell’arco dei successivi 24 mesi ci sarà la ristrutturazione dell’intera aerea circostante con un nuovo terminal». La conferma arriva dal presidente della commissione Trasporti in Regione Campania Luca Cascone che sta seguendo passo dopo passo lo sviluppo del nuovo scalo aeroportuale che andrà a sollevare anche Capodichino che in questo particolare periodo storico è saturo. «Pochi giorni fa stavamo discutendo con la Gesac su come lavorare per il Tpl, il trasporto pubblico locale, dalla stazione di Salerno verso l’aeroporto Costa d’Amalfi perché per giugno dobbiamo farci trovare pronti anche sotto questo punto di vista», ha aggiunto il consigliere regionale che sta lavorando per incrementare il trasporto pubblico locale in vista dell’apertura dello scalo a partire proprio dalla metropolitana che dovrebbe arrivare fino all’aeroporto per offrire un maggiore servizio non solo ai cittadini ma anche e soprattutto ai visitatori che raggiungeranno il capoluogo di provincia. «I numeri sono importanti, si vedono già negli accessi a Capodichino, ci sarà un trasferimento sull’aeroporto di Salerno. Siamo molto fiduciosi, convinti che a partire dal 2024 il turismo in Campania e in provincia di Salerno potrà crescere significativamente – ha aggiunto il presidente della commissione Trasporti in Regione Campania – Estate 2024 l’apertura dei voli con la pista nuova e man mano sarà completata l’infrastruttura». Proprio nei mesi scorsi il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca nel corso di un incontro alla Camera di Commercio ha presentato il timeline dei lavori mentre nel mese di giugno Alfonso Femia, presidente di Atelier(s) ha presentato il progetto relativo al nuovo terminal. (e.n)