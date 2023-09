di Erika Noschese

Sarà interamente finanziato dalla Regione Campania il nuovo campo Volpe che, da dicembre 2024, dovrebbe accogliere il campionato di serie A della Salernitana. «Il presidente De Luca ha ritenuto utile convocare la squadra, il Comune, le varie autorità competenti per fare il punto della situazione. L’opera può essere realizzato con il campionato in corso, dunque cambiare la ruota con la macchina in movimento, fare modifiche importanti al vecchio stadio in presenza di spettatori oppure immaginare di creare una struttura a sé stante che, nella fattispecie è il campo Volpe, che verrà allestito per la serie A – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli – Questo per impedire ai tifosi trasferte fuori città e per consentire che ad opera completata dello stadio Arechi resti un ulteriore impianto a servizio della città. La proposta presentata da De Luca è stata accolta all’unanimità. La Regione sosterrà integralmente i costi, sono numeri importanti ma la Regione ha spalle forti per reggere». Il primo cittadino ha ricordato che lo stadio Arechi sarà integralmente rivistato ma «per fare questo c’è bisogno che la ditta abbia nelle sue disponibilità l’intero stadio per accordiare i tempi di realizzazione» anche per evitare pericoli per i tifosi. Il Volpe «tanto per cambiare», come ha sottolineato Napoli sarà a cura della Regione che si occuperà di realizzare una struttura a norma e collaudata che dovrebbe essere pronto a fine 2024 e successivamente inizieranno i lavori per la ristrutturazione dell’Arechi. Bocciato dunque il progetto dello stadio Vestuti che era stato proposto dal governatore campano e che avrebbe potuto ospitare il campionato. «È stata valutata l’ipotesi del Vestuti ma questo avrebbe creato notevoli complicazioni dal punto di vista della tenuta dell’ordine pubblico trattandosi di uno stadio nel cuore della città ma soprattutto una serie di opere non erano banali dal punto di vista della verifica sismica. Credo sia più semplice realizzare uno stadio ex Novo ma lo stadio del Vestuti sarà riqualificato come merita», ha aggiunto Napoli.