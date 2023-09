di Erika Noschese

Uno straordinario successo in termini di pubblico e partecipazione la prima serata di Gusto Italia & GelatiAmo, iniziativa, promossa dalla Confederazione Nazionale Artigianato Cna Salerno, organizzata e realizzata dall’Associazione Italia Eventi che gode del sostegno della Camera di Commercio, del patrocinio del Comune di Salerno e della collaborazione della Centrale del Latte. Fino al 10 settembre, dalle ore 10 a mezzanotte, sul Lungomare Trieste – Santa Teresa, il filo conduttore saranno le tipicità, i prodotti a km zero, l’artigianato e il gelato italiano. Un mercatino, degustazioni ed un’area in cui sarà possibile vivere una serie di Laboratori del Gusto. Al centro di questa lodevole iniziativa i gelati handmade, artigianali che hanno già riscosso gradimento tra i tanti partecipanti, giunti anche dalla provincia, per assaggiare le novità e soprattutto le bontà promosse da Gusto Italia &Gelatiamo. In ogni tappa di Gusto Italia sono decine le aziende del centro sud Italia che portano con sé le eccellenze dei propri territori per un incontro diretto con i consumatori. Presente al taglio del nastro anche l’assessore al Commercio Alessandro Ferrara che plaude all’iniziativa: «abbiamo tanti stand collocati sul lungomare, c’è una grande rappresentanza del centro sud – ha dichiarato l’assessore Ferrara – L’obiettivo è mettere in luce questi stand, davvero molto belli». Tante le aziende del centro sud presenti per valorizzare al massimo i prodotti, molti dei quali provengono dalla Campania e dalla provincia di Salerno. Un’iniziativa che porta la firma di Giuseppe Lupo, presidente Associazione Italia Eventi: «Abbiamo la nocciola di Giffoni così come abbiamo il miele di Paestum o i cannoli siciliani senza però dimenticare l’artigianato. Ci sono prodotti di qualità, d’eccellenza, selezionati con cura nel corso di questi anni», ha dichiarato Lupo. Durante le giornate non mancheranno musica, artisti di strada, laboratori e showcooking. Proprio l’assessore Ferrara nel corso del suo intervento ha ribadito la necessità di mettere al centro l’artigianato, in ogni sua forma, per valorizzarlo a 360 gradi e iniziative come Gusto Italia & Gelatiamo sono la conferma del successo sui territori grazie all’impegno dei singoli attori protagonisti.