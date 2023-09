di Erika Noschese

Dovrebbero iniziare già lunedì i lavori per il cosiddetto Corso da re. Nella mattinata di ieri l’avvio ufficiale del cantiere su corso Garibaldi dove è stata allestita l’area logistica. Un intervento particolarmente atteso, da anni: a causa di vari ricorsi, il cantiere non è mai stato avviato fino a ieri mattina. Si tratta di un’opera che costerà in totale circa sette milioni e mezzo di euro. Il corso sarà diviso in lotti funzionali: il primo intervento interesserà il tratto che va da via SS. Martiri a via Diaz e andrà avanti fino al 15 novembre quando ci sarà poi uno stop per Luci d’Artista; si riprenderà subito dopo la kermesse e nell’arco di 360 giorni dovranno giungere a termine, non senza qualche disagio per i commercianti. «È un’opera attesa da tempo anche da parte dei miei concittadini, importante che oggi muove i primi passi. Abbiamo aspettato un numero incredibile di anni prima di poter mettere la prima pietra per una serie di problematiche afferenti alle complicazioni che sono proprie della realizzazione delle opere pubbliche in Italia tra Tar, Consigli di Stato, ricorsi e così via. L’abbiamo spuntata e partiamo con un’opera che renderà ancora più bella e accogliente la nostra città. Il contratto prevede 360 giorni, ci saranno dei lotti funzionali che verranno realizzati, da un lato per venire incontro alle esigenze dei tanti commercianti che soffriranno ma poi avranno un salotto, per fare in modo che si possa tenere Luci d’Artista – ha dichiarato il primo cittadino – Faremo un primo lotto rapidamente e poi proseguiremo con cadenza ritmata fino al completamento. È stato un processo laborioso, complicato, potrebbe essere un caso di studio». Il sindaco ha ricordato che Luci d’Artista «quest’anno si presenta integralmente rinnovata» ragion per cui si cercherà di procedere spediti fino all’inizio della manifestazione. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla Mobilità Rocco Galdi: «L’amministrazione ha fatto un gran lavoro, finalmente dopo tempo riusciamo a far partire un’opera importante. Sappiamo che si tratta di un lavoro importante per i commercianti che subiranno dei disagi ma confidiamo in tempi tecnici necessari per completare l’opera», ha ricordato l’assessore, annunciando che sono in programma interventi anche per la sostituzione degli alberi, come più volte richiesto dai commercianti della zona. «Siamo particolarmente contenti di iniziare lavori e terminarli il prima possibile, evitando per quanto possibile disagi ai cittadini», ha poi aggiunto Galdi. I lavori disposti dall’amministrazione comunale, nel dettaglio, riguarderanno il rifacimento del tratto fognario, la demolizione dell’attuale pavimentazione con una nuova pavimentazione, la regimentazione delle acque e la sostituzione degli arredi per un corso riqualificato in toto.