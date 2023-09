Una sgradevole sorpresa per i tifosi granata, che questa mattina si sono trovati a passare tra via Santi Martiri Salernitani e via Dalmazia, nel pieno centro della città.

Il murales della storia della Salernitana – opera di street art realizzata grazie alla collaborazione del collettivo AllAnema e dell’associazione Overline – è stato sfregiato da qualcuno, probabilmente durante la notte.

La parete del sottopasso ferroviario è stata imbrattata, in diversi punti, sovrapponendo delle scritte “forza N 3” – che in qualche modo sembrano inneggiare alla squadra del Napoli.