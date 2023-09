Qualche ora fa è stato rilevato un attacco vandalico al murales della Salernitana di via Santi Martiri/Via Dalmazia. Come riporta l’associazione culturale 19 giugno 1919 sulla propria pagina facebook, le alterazioni sono state prontamente ripristinate.

Di seguito il post dell’associazione 19 giugno 1919:

“Il murales è stato ripulito, non ci sono più segni di alterazioni. Ci sentiamo in dovere di ringraziare i tanti amici che ci hanno chiamato per avvertirci e dato la loro disponibilità per rimediare insieme al danno subito da un’opera che appartiene a tutta la città.

Non abbiamo mai viaggiato da soli nelle nostre iniziative, curando quei sentimenti di collettività e aggregazione, che per noi sono alla base dell’associazionismo e in occasioni come queste siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo. La Salernitana e la sua Storia appartengono a tutti noi.

Forza Salernitana, sempre.”