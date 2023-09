ella serata di ieri è stata presentata la squadra della Paganese Calcio alle porte dell’Auditorium Sant’Alfonso Maria de Liguori e, in piazza, ha fatto da sfondo la calorosa presenza e il caloroso coro degli ultrà della Paganese. Sono state presenti le istituzioni, i giocatori, il gruppo dirigenziale, i soci e lo staff tecnico della squadra calcistica. Ad aprire l’evento è stato il sindaco del Comune di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, «grazie all’aiuto di tanti amici caparbi, grazie ai tanti sponsor che sono arrivati nel corso di questo mese, grazie al calore umano degli ultrà e di tanti ragazzini, abbiamo raggiunto il traguardo: la Paganese metterà la palla al centro per il Campionato di serie D 2023-24». Segue il presidente onorario della squadra, Nello Calabrese, «abbiamo una squadra che ci darà tante soddisfazioni. Noi dirigenti abbiamo fatto il nostro dovere e anche voi ci dovete stare vicini, abbonatevi!». Intanto la Paganese calcio ha raggiunto la cifra considerevole di 300mila euro di sponsorizzazioni. Mentre gli abbonati, sulla base dei dati riportati dalla pagina ufficiale della Pagani, sono 299. La campagna degli abbonamenti sarà chiusa sabato sera. Sono arrivati poi i soci della squadra: Sica; Givova; Villa dei fiori; Solenzo Energia; C&D consulting. A fare da portavoce dei soci è stato Massimo D’Onofrio, «salutiamo questa calda e commovente piazza che, come ogni anno, ci dà la forza e lo spirito giusto per intraprendere un nuovo campionato, speriamo all’insegna di tante vittorie. Noi abbiamo fatto una scelta convinta di sostenere la Paganese, ci auguriamo che possa essere un anno di transizione, dobbiamo rientrare nelle categorie che merita la città e la tifoseria, faccio un grosso ringraziamento ai tifosi, alla città e a tutti gli amici partner e sponsor della Paganese». Prima della presentazione dello staff tecnico della squadra, parla il mister Massimo Agovino, «vorrei dire ai nostri tifosi che questi ragazzi lotteranno fino in fondo per portare i risultati a casa. Mi gioco la faccia, mi gioco l’onore, avete un gruppo di ragazzi fantastici, una squadra di uomini veri». L Di seguito i giocatori della Paganese presentati all’evento: Mario Pinestro (portiere); Salvatore Grimaldi (portiere); Simone Esposito (portiere); Stefano Celentano (difensore); Gioacchino Galeotafiore (difensore); Giuseppe Ianniello (difensore); Francesco Semonella (difensore); Giovanni Parisi (difensore); Simone Rocca (difensore); Giuseppe Esposito (difensore); Ciro De Franco (difensore); Francesco De Feo (centrocampista); Mathieu Coquin(centrocampista); Matteo Langella (centrocampista); Umberto Seghetta (centrocampista); Antonio Del Gesso (centrocampista);Alessandro Criscuolo (centrocampista); Simone Mastrocinque (centrocampista); Giuseppe Faiello (centrocampista); Simone Sorgente (attaccante); Leonardo Trezza (attaccante); Nunzio Boiano (attaccante); Andrea Mancino (attaccante); Alessio Porzio (attaccante); Carmine Iannone (attaccante); Antonio Perulli (attaccante); Antonio Orefice (attaccante). La Paganese giocherà la seconda partita di Campionato di serie D contro Barletta il giorno 10 settembre alle ore 17:30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani.

Marco Visconti